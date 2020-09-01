適逢英國夏季銀行日，LME基本金屬期貨休市一日；綜觀一周金屬走勢，因冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，使市場預期將提振金屬需求回升，進而吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨普漲； 此外，美國聯邦儲備理事會(FED)推出新的貨幣政策，該政策可能使利率維持低水平，將對美元構成一定壓力，亦對金屬提供一定支撐。

分析師表示，美元跌至近兩年低點，以及LME銅庫存量降至14年來低點，皆增加市場購貨意願，使銅市需求熱絡，進而支撐銅價走勢。

截至8月28日，期銅上漲46美元，報每公噸6667美元；期錫上漲40美元，報每公噸17850美元；期鎳上漲176美元，報每公噸15367美元；期鋅上漲29.5美元，報每公噸2515美元；期鋁上漲19美元，報每公噸1800美元；期鉛下跌9.5美元，報每公噸1972.5美元。(商品行情網)

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