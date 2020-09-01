《商情》樂觀買氣 紐約軟性商品全收揚 10:002020/09/01 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一紐約軟性商品全收揚，其中阿拉比卡咖啡期價升至八個月來最高，可可豆期貨觸及七個月高價，原糖上漲，由於冠狀病毒大流行期間需求減少，即使基本面呈現供應充足，但投資者仍然樂觀繼續買入。 經紀商指出，與其他高價商品比農產品仍顯得偏低，另外，受颶風蘿拉襲擊的一些甘蔗田後，在9月下旬收割季前恢復的前景總體仍看好。 終場9月阿拉比卡咖啡漲2.7美分，報129.8美分，10月原糖漲0.06美分，報12.66美分，9月可可漲31美元，報2723美元。(商品行情網) (時報資訊) #樂觀 #紐約 #軟性商品 #全收揚 #阿拉比卡 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 - 財經焦點 - 中國時報 1分鐘讀財經》漲太多錯了嗎？台積電慘遭被動基金砍單 - 財經 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 中獎率保證10％ 兆豐Happy卡 抽環島之星雙人遊 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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