周一紐約軟性商品全收揚，其中阿拉比卡咖啡期價升至八個月來最高，可可豆期貨觸及七個月高價，原糖上漲，由於冠狀病毒大流行期間需求減少，即使基本面呈現供應充足，但投資者仍然樂觀繼續買入。

經紀商指出，與其他高價商品比農產品仍顯得偏低，另外，受颶風蘿拉襲擊的一些甘蔗田後，在9月下旬收割季前恢復的前景總體仍看好。

終場9月阿拉比卡咖啡漲2.7美分，報129.8美分，10月原糖漲0.06美分，報12.66美分，9月可可漲31美元，報2723美元。(商品行情網)

(時報資訊)