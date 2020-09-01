中央宣布從明年元旦起，將開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛肉品進口，修正放寬檢出容許值，台中市長盧秀燕1日表示，非常遺憾，法律應該越修越進步，越修越好越保護人民的健康和我們的養豬戶，而不是越修越退步，越修越傷害人民的健康，人民會睜大眼睛看誰在修法、放水，傷害人民的健康。

盧秀燕強調，台中市有制定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，這是市議會審查通過的自治條例，已實施三年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，肯定該自治例獲市議會通過，實施三年「卓越先知」，讓零檢出實施三年，一部好的法律保護養豬農友。

由於《台中市食品安全衛生管理自治條例》，是在前市長林佳龍任內推動，現在民進黨中央執政卻對食安把關「倒退嚕」，盧秀燕以三年前的市府團隊「卓越先知」，現在卻政策大翻轉，人民看在眼裡。

盧秀燕說，中央要修法放寬萊克多巴胺，維護市民安全不能打折扣，也不能疏忽，台中市要採取最高標準，會依法行政，人民會睜大眼睛看誰在修法、放水，傷害人民的健康。

她表示非常遺憾，法律應該越修越進步，越修越好越保護人民的健康和我們的養豬戶，而不是越修越退步，越修越傷害人民的健康，跟我們本土的畜牧業。

(中時 )