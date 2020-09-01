德州豪強馬刺隊本季栽了大跟頭，23年來首度缺席季後賽(32勝39敗)，自豪的防守能力更跌到全聯盟倒數第5，讓人認不出是昔日的馬刺隊。現在傳言他們可能賣出陣中兩位大將迪羅薩(DeMar DeRozan)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)。

迪羅薩2018年從暴龍加盟，他是個場均22分的得分高手，但他不會投三分球，也不太會防守。他最後一年2700萬美元是球員選項，可以選擇現在投入自由市場或打到2021年。美媒CNBC記者估計迪羅薩會留隊，然後被交易到熱火與吉米巴特勒(Jimmy Butler)搭檔。本季熱火頗有戰力，季後賽首輪橫掃溜馬。

艾卓吉則是在疫情停賽期間開刀報銷，但即使他沒受傷，馬刺停賽前的戰績也實在太差。艾卓吉加盟馬刺之前效力拓荒者長達9年，他已滿35歲，合約剩下最後一季，沒時間等馬刺重建。拓荒者或許有意願將他請回，與老戰友利拉德(Damian Lillard)再度聯手。

前陣子也傳出了總教練帕波維奇(Gregg Popovich)可能離隊，以及東區籃網隊打算延攬他的消息。馬刺執行長相信帕波維奇會留隊幫助他們重建，帕波維奇同時還要出任明年東京奧運的美國男籃總教練。

(中時新聞網)