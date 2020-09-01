前高雄市長韓國瑜遭罷後，挺韓粉專透露，有一名女網友竟然在罷韓後寫下一篇懺悔文，許多韓粉看完後，大嘆早知如此何必當初！更有韓粉直言，這是高雄人自己的選擇。

臉書粉專「歷史哥澄清唬」28日貼文透露，有一名女網友發現瑞豐夜市有一棟大樓出租，她跟老公提了一下這事，後來突然看到牆上有「韓國瑜」3個字...想說奇怪？再認真一看，上頭居然寫著「韓國瑜，你回來高雄好不好？我很後悔把你罷免掉，我們被民進黨給洗腦。」看完後讓她覺得有點好笑，便用手機放大遠拍。

有網友看到這懺悔文，也在粉專《罷免陳其邁聯盟》臉書表示，「早知如此，何必當初。讓你親朋好友在高雄艱辛度日，人生只有一次，有很多事情不能重來」。

網友留言。（摘自罷免陳其邁臉書）

底下網友也回應表示，「千金難買後悔藥啊」、「沒人在乎啦，反正高雄只能綠色」、「千金難買早知道、凡事沒有後悔藥」、「高雄人自己的選擇啊哈哈哈現在後悔也來不及了」！

網友留言。（摘自罷免陳其邁臉書）

不過，對於外界一直將陳其邁上台後處理水災時的態度和一些政策與韓市府作比較一事，據《TVBS》報導，陳其邁表示，真正重要的是去解決問題，這才是政府應該要做的，不是說韓國瑜與他相比起來做了什麼、沒做什麼，韓國瑜目前已經離開高雄了，所以對陳其邁而言，現在最重要的是面對市民朋友，解決他們的問題。

(中時新聞網)