科技部南科管理局針對新冠肺炎後疫情時代，超前佈署打造精準健康產業鏈， 並配合政府六大核心戰略產業之「生物及醫療科技產業」，展現階段性成果。展示成果包括目前最受矚目的 COVID-19 核酸檢測試劑（泉沂）、全球唯二的自主研發小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀之設備（艾克夏）、以及AI深度學習技術輔助癌症篩檢產品（柏瑞醫）、電腦輔助術前計劃系統（巧醫）、心臟幹細胞製劑及腦血管幹細胞製劑（鴻曜）、骨科及顱顏口腔手術導引系統（醫百）、植牙導航定位系統（台灣植體）、智慧影像分析系統及自動光學檢測系統（思創）、體外脫針漏血警示系統（翔安）、生理監測儀（云醫）等成果展示，向各界宣示打擊新冠肺炎及守護國人健康。

南科管理局表示，在後疫情時代，民眾更需要精準健康產業全方位準確的照護，包含「精準診斷、治療、照護與預防」四面向。以疫情為例，從預防性的新興疫苗研發，到感染症狀診斷，篩選抗體與藥物，配戴特定設備做智慧防疫、使用物聯網做遠距照護，都是精準健康產業範圍。而南科生醫聚落發展至今，從傳產轉型至生產高階醫療器材已歷經十年歲月，無論是頂尖技術開發、國際市場拓銷、新南向及新創引進等推動，南科管理局都扮演重要推手，並盡全力扶持。

科技部透過跨域跨部會的整合方式，規劃「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，南科依循科技部政策方向，結合園區內既有ICT資通訊與BIO生醫兩大產業優勢，導入AI人工智慧及大數據資料庫，應用於精確檢測技術及設備、個人化醫療等，期望從智慧健康、智慧醫療及智慧照護等三方向，發展精準健康新興產業，守護全民健康福祉。

南科生醫產業聚落陣容堅強完整，目前共計有近80家廠商，為國內最重要的生醫聚落之一，無論是面對後疫情時代，抑或是未來精準健康與智慧醫療來臨，將持續結合國內ICT與國外資金技術，藉由卓越的研發量能與高端技術，投入智慧生醫之研發，發展醫學檢測、精準醫療等，擴大業務版圖促升產值，展現南科生醫產業的實力。

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