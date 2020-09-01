41歲男星羅志祥日前遭前女友周揚青揭發私下醜聞，直指性生活「愛搞多人運動」導致身敗名裂，雖事後發懺悔文試圖挽回，仍遭女方冷處理。羅志祥恢復單身後，至今尚未恢復演藝工作，僅透過社群網站分享生活點滴。近日，他又舉辦一場「多人運動」，只不過改為桌球比賽，還曝光分組賽程表和獎盃。

羅志祥30日透過IG社群動態表示，因為媽媽和其友人每天都會打兵乓球運動流汗，於是自告奮勇舉辦一場比賽，拍下他們對戰的畫面記錄一切，更幽默表示女子組「戰況激烈」，他滿足地說：「看到他們老人家的笑容，自己也很開心。」

羅志祥自從被踢爆有不正常男女關係後，演藝事業全面停擺，只能先專心過好生活，最近他曬出打高爾夫球的照片，強烈從事這項運動前要做好心理準備，「因為你將會被這項運動給羞辱，我已經被羞辱了好幾回了」，還附上3個哭臉的表情符號。

他最近還被目睹現身內湖的餐廳，染了一頭金髮看似變瘦，被問及是否即將復出，羅志祥只說：「想先陪陪家人。」接著上車離開，不願多作回答。

(中時新聞網)