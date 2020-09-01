1.台積電(2330)：多頭奮力抵抗外資空軍，今早開高彈升至431元，拚搏月線。

2.聯電(2303)：昨自營商轉買超相挺，另最近一次買回10.5萬張庫藏股，預計9月開放主管認購、每股認購價約16元，盤初股價彈升近2%，企圖站回5日線。

3.世紀鋼(9958)：拉高資本支出續擴廠，三大法人連兩日買超，今早股價一度再創127元新高價，但調節賣壓隨之增強。

4.燁興(2007)：9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲，激勵今早股價跳空漲停鎖死。

5.麗清(3346)：樂觀Q3營運，外資連5日買超，昨突破短均糾結，今早挾量續攻漲停。

6.富邦媒(8454)：外資、投信連日買超，加上與富邦建設跨界合作，旗下momo購物網及電視購物首推房產建案，今盤初股價漲近4%反應。

7.精元(2387)：NB需求續強，H2鍵盤業績可期，早盤放量漲逾4%，改寫前高。

8.日盛金(5820)：招親有譜，金管會表態已送件，激勵早盤登漲停，創1年來新高。

9.亞德客-KY(1590)：淡季不淡，全年營收拚新高，早盤漲逾3%，收復周線、月線。

10.廣宇(2328)：擴大車用產品線，旺季業績逐季增，股價向上走揚逾2%，拚填息。

11.聯德控股-KY(4912)：滿手訂單支持H2營運，股價修正結束，早盤彈升8%以上。

12.貿聯-KY(3665)：特斯拉股票分割生效，投資人搶成一團，在台概念股跟著鍍金，股價突破250元，漲幅逾3.5%。

13.冠德(2520)：房市熱，三大法人昨日合計買超1667張，推動股價攀上40元大關。

14.萬潤(6187)：嘗台積電擴產甜頭，大盤震盪買單不退，早盤跳上70元創2018年7月以來高價。

15.四維航(5608)：貨櫃運價飆漲帶動運輸族群同樂，昨漲停後，不畏外資轉賣超，早盤續高漲逾3%，一度再改寫波段新高價。

16.祥碩(5269)：外資轉買超、訂單增溫都不敵市場狙擊高價股，晨盤續跌逾5%，10日線告失。

17.國賓(2704)：昨法說會，總經理喊話拚餐飲填補住房缺口，市場仍站賣方，早盤下滑跌逾2%。

18.驊訊(6237)：遠端辦公帶動，耳麥出貨旺，人氣暢旺，股價續衝漲逾6%，摸及48.35元、再創波段新高價。

19.閎暉(3311)：擬辦私募、焦佑衡接董座，晨盤穩訊走揚3%。

20.元晶(6443)：太陽能廠8月營收看增，昨獲外資及投信聯手買超5462張，晨盤翻漲近7%，收復20元並站上5年高峰。

21.GIS-KY(6456)：iPad觸控訂單，台廠統包，早盤吸引買盤進駐，股價強彈6%。

22.康普(4739)：特斯拉股票分拆大漲激勵，晨盤放量彈升4%，登波段高。

23.上緯投控(3708)：風電利基撐腰，出貨動能加速推進，獲投信連10買加持，晨盤一度飆高6%，突破150元及波段高。

24.TPK-KY(3673)：iPad觸控訂單全數回歸台廠，晨盤聞訊攻頂，彈上月線。

(時報資訊)