受惠於在家上班上課帶動視訊通話軟體需求，Zoom Video Communications上季業績意外強勁，並調升全年展望，周一盤後股價飆漲22.81%，報399.25美元，稍早前一度漲25%。

不計入盤後交易，Zoom今年以來股價大漲369%，表現遠優於標普500指數同一期間的上漲約9%。稍早在一般交易時段，Zoom收漲8.63%，報325.10美元。

居家避疫的生活方式，大大提升了Zoom視訊通話軟體在商業、教育與個人使用上的需求。該公司正持續擴大公司陣容，除了增聘資訊安全與多樣化部門負責人，延攬川普前國家安全顧問H·R·麥馬斯特加入董事會，決定在鳳凰城和匹茲堡設立研發中心，並宣布收購安全即時通新創公司Keybase。

Zoom第二財季（截至7月31日）營收較前一年同期暴增355%，達到6.64億美元，較前一季的年增169%加速成長，並超出分析師預測均值5億美元。財務長Kelly Steckelberg在法說會上表示，新用戶的訂閱貢獻81%的營收成長，且用戶流失的情況小於預期。

第二財季淨利達到近1.86億美元，較前一年同期的僅550萬美元暴增。調整後毛利率為72.3%，較前一季的69.4%提升，主要因擴大自家的數據中心設備容量。

經調整後每股盈餘為92美分，遠優於分析師預測均值45美分。

加拿大皇家銀行此前出具報告指出，第二財季Zoom每月活躍用戶數達1.484億，較前一年同期暴增4,700%，並給予該公司相當於買進的股票評級。

Zoom預估第三財季經調整後每股盈餘介於73～74美分，營收介於6.85億～6.9億美元。分析師預估為調整後每股盈餘35美分、營收4.93億美元。

該公司上修全年展望，經調整後每股盈餘從1.21～1.29美元調升至2.40～2.47美元；營收從17.8億～18億美元調升至23.7億～23.9億美元，以中值估算，較前一年度成長282%。分析師預估該公司全年調整後每股盈餘為1.30美元、營收為18.1億美元，最高的預測值為每股盈餘1.60美元、營收18.6億美元。

(時報資訊)