《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一適逢馬來西亞國慶日，棕櫚油期貨休市一日；回顧上周，馬來西亞棕櫚油價格走勢大多跟隨豆油價格起伏，在芝加哥豆油連續3日收高下，進而拉抬馬來西亞棕櫚油連續上漲，且結束連兩周跌勢。 分析師表示，因周一(31日)美國豆油與原油價格收低，可能拖累今日(1日)馬來西亞棕櫚油的表現。 截至上週五終場11月交割棕櫚油上漲2.2％至每噸2,741馬幣（656.84美元），累計一周漲約4.6%；周一(31日)大連期交所1月交割的豆油上漲約2%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #收低 #交割 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》混沌市況拚突圍 艾訊今年營運估穩增 10:512020/08/31 財經 《商情》料中國鋼鐵需求增長 鐵礦石價格反彈 12:162020/08/31 財經 《商情》需求回溫 馬來西亞棕櫚油收漲 10:172020/08/31 財經 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 博通 重回IC設計營收王 04:102020/09/01 產業．科技 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 宜蘭科學園區解開封印 開放5大類低污染產業進駐 15:132020/08/31 財經 《集中市場》月線止步4連紅 三大法人賣超162.15億元 15:232020/08/31 財經 財經熱門新聞 台灣經濟樂觀？經濟學人警告：1項數據恐成產業隱憂 - 財經 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 - 財經焦點 - 中國時報 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 - 財經 - 時報資訊 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉熱賣 和碩中控台接單倍增 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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