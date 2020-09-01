周一適逢馬來西亞國慶日，棕櫚油期貨休市一日；回顧上周，馬來西亞棕櫚油價格走勢大多跟隨豆油價格起伏，在芝加哥豆油連續3日收高下，進而拉抬馬來西亞棕櫚油連續上漲，且結束連兩周跌勢。

分析師表示，因周一(31日)美國豆油與原油價格收低，可能拖累今日(1日)馬來西亞棕櫚油的表現。

截至上週五終場11月交割棕櫚油上漲2.2％至每噸2,741馬幣（656.84美元），累計一周漲約4.6%；周一(31日)大連期交所1月交割的豆油上漲約2%。(商品行情網)

(時報資訊)