需求不明，周一歐美原油期貨漲跌互見；儘管全球經濟體，隨著新冠肺炎疫苗有望問市中緩慢復甦，但分析師認為，因全球能源需求仍低於新冠疫情前的水平，加上截至8月28日，美國天然氣鑽井總數增加3座，故燃料市場仍可能有供應過剩的疑慮。然而受益於歐洲許多國家，於暑期放寬新冠肺炎疫情封鎖措施，激勵布蘭特原油價格反彈。

整體而言，投資人仍對颶風所帶來的滯後效應抱持疑慮，因此「勞拉」對後續市場的需求與出口的影響，仍需持續關注；其中美國原油跌幅0.8%，倫敦原油漲幅1.2%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.36美元，報每桶42.61美元；10月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.20美元；10月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.53美元，報每桶45.28美元。(商品行情網)

(時報資訊)