海外資金匯回專法優惠稅率將剩不到一年，根據財政部統計，申請匯回金額已逾2000億元新台幣；根據該專法，匯回資金有25%可投入信託與全委專戶，以及八大類金融投資等，現在進入第2年，儘管稅額比重提高，但美中貿易、科技戰火持續延燒，台商面臨兩大經濟體衝擊夾殺下，預期將加速資金匯回意願。而據了解，海外匯回資金參與目標到期債基金投資情況熱絡。

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金經理人許(豊弟)勻表示，目前低利率環伺下，新興市場目標債最符合此專案投資人需求，若在無違約風險下，除進場時到期收益率收益目標符合投資人期待外，投資期間鎖定無需擔憂市場波動風險；再則，新興到期目標債基金擁各類幣外幣級別，可符合專案投資人需求，無匯率風險問題。

國內第一檔的目標到期債基金是在2016年由施羅德投信首發，之後投信相繼加入發行，目標到期債基金規模持續創下新高，據統計至今年7月底止，目標到期債券基金規模來至3358億新台幣，近4年規模成長規模高達190倍，備受台灣投資人青睞。

自香港國安法上路後，加速台商資金匯回速度。投資信託機構為符合市場需求，自年初迄8月止，已再發行15檔目標到期債券，佔所有基金發行投資比重約36%，發行比重最為大宗。

許(豊弟)勻進一步指出，目前市場共有92檔目標到期債，其多佈局新興市場為主，但目標到期債券基金種類繁多，建議以基礎建設為佳，主要係因新興國家經濟發展以基礎建設為發展動力，即使疫情沒有發生，全球各國仍持續不斷的建設發展，基建債擁營運護城河，體質最為看好。故相對於各類債券，新興基建債收益佳且波動度相對較低。

(時報資訊)