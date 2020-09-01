行政院長蘇貞昌上午出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」，被問到瘦肉精美豬進口問題，蘇揆表示，這次蔡總統的開放政策，大大的歡迎，並且表示大大的支持， 未來相信要加入很多貿易協定的談判等等，都會大大有利；他並強調，台灣一定要在世界有一席之地、台灣也要做好貿易、台灣也會照顧國內的產業、更會照顧國人消費者的健康。

對於藍營醞釀地方包圍中央反美豬，蘇揆表示，台灣防疫有成，保護國人健康非常重要，但也要走向國際，所以蔡總統宣布我們採「科學的證據、國際的標準」，希望中央地方一條心，既保護國人健康又能跟國際接軌，同時保護產業，「中央地方大家應該同步一條心才不會亂」。

對於外界質疑聲浪高漲，蘇揆也說，政府這次有縝密的規劃，同時一定會保護消費者的健康，所以美豬會明白標示，還會照顧產業；對於養豬產業，這幾年政府非常用心用力，不但堵住非洲豬瘟、口蹄疫也拔針成功，讓豬肉可以外銷，但我們要外銷也不能拒絕人家，我們還在中央設立了100億的照顧養豬產業的基金，絕不會讓產業受到任何損害，未來還因政府投入這樣的資金， 可大大從養豬設備改善，同時支持養豬產業會愈來愈好。

對於綠委要求蘇揆帶頭吃美豬，蘇揆未正面回應，只說大家知道美豬早有進口，但因台灣豬好吃得多，台灣人飲食習慣也吃台灣豬，所以經過這麼多年台灣豬還占9成以上，所以政府會明白標示，大家喜歡吃台灣豬，飲食習慣也不會改變，同時備有100億照顧 產業的基金，產業絕不會受害，未來因拔針成功可以外銷，產業還大有發展。

蘇還提及台美貿易關係，說大家看到對美外銷非常多，美國是台灣最重要的貿易夥伴， 因蔡總統的努力，台美關係的改善，可以看出昨晚經濟部長王美花跟美國亞洲助卿史達偉視訊對話，並宣布未來會開啟經濟對話，可以看出這都是往好的方向發展。

蘇揆也提及，台灣是靠外銷導向的國家，過去很多的產業參加會員大會，他們都說拜託政府能否打開貿易關稅，否則好像綁一隻手跟人家競爭，所以產業對這次蔡總統的開放政策，大大的歡迎，並且表示大大的支持， 未來相信要加入很多貿易協定的談判等等，都會大大有利，例如我們爭取要參加 CPTPP，相關成員也都有開放美豬、美牛 的進口，所以大家不能關起門來自已定一套標準，而不照國際的標準，不照科學證據，這樣走不出去，要跟國際談判人家也會覺得台灣怎麼這樣，也不會跟我們展開談判。

蘇揆最後表示，台灣一定要在世界有一席之地、台灣也要做好貿易、台灣也會照顧國內的產業、更會照顧國人消費者的健康。

美豬,行政院,蘇貞昌

(中時 )