台中市環保局長吳志超因個人健康與學校借調期滿等因素，昨日請辭獲准。（盧金足攝）

台中市環保局長吳志超請辭獲准，市長盧秀燕1日表示，肯定吳志超是反空汙與環保的鬥士，付出功不可沒，為他按一個讚；至於繼任人選？各方都有推薦者，甚至自我推薦，「會選擇一位像吳局長一樣，在空汙、環境治理上，非常勇敢認真，又有作為的局長」。

盧秀燕說，吳志超請辭環保局長，請辭原因非常單純，就是他個人的因素，我們非常捨不得，對於吳志超領導環保局一年半來，給他大大的肯定。

「他是一位真正反空汙跟環保的鬥士」，盧秀燕表示，吳志超領導這一年半以來，台中市民可以看到台中的空氣的確是有進步，比前年進步科學數據三到五成，「局長的領導與付出功不可沒」。

針對繼任人選，盧秀燕指出，現在正綜合考慮，消息出來以後，各方都有推薦者，甚至有自我推薦，會選擇一位像吳志超一樣在環保與治理勇敢認真，又有作為的局長。

吳志超因個人健康與學校借調期滿等因素，昨日請辭獲准，環保局長一職暫由副局長陳宏益代理；吳志超因個人健康狀態，加上家人罹癌急需照養，適逢學校借調期滿，因此請辭，也獲市長同意，未來將返回任教學校服務。

(中時 )