迎接中秋節4天連假，台灣高鐵（2633）表示，為滿足旅客返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵指出，2020年中秋疏運期間加開188班次列車，包括南下89班、北上99班，總計6天提供1,057班次列車的旅運服務，並呼籲旅客預先訂位，並及早完成取票。

因應連假期間旅運需求特性，台灣高鐵將調整自由座車廂數，各車次分別配置有3至5節不等自由座車廂，持定期票、回數票及使用有開啟自動加值功能的悠遊卡/一卡通聯名卡旅客，可直接感應進站。

台灣高鐵中秋疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；同時，疏運期間仍可使用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」。

此外，中秋節期間遇彈性放假，26日為補上班日，台灣高鐵當日除了增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次之自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。同時，各車次對號座車票目前開放預購。

(工商 )