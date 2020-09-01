勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所邁入「在地服務一甲子」與Deloitte Global第175周年重要里程碑。為持續落實「共創影響力」的品牌定位，勤業眾信號召超過50名會計師與同仁發揮「小綠點大力量」的精神，舉辦勤業眾信第一屆Impact Day－「『食』在陪伴 送愛不間斷」，參與安得烈慈善協會推動之「食物銀行計畫」。

勤業眾信為400個資源相對缺乏的家庭與孩童，提供日常生活所需食糧，免於飢餓、健康成長。

勤業眾信聯合會計師事務所（SIC）負責人江育維指出，全球經濟起飛下，貧富差距與數位落差鴻溝逐漸加深，今年新冠肺炎疫情延燒，以多重方式及規模破壞社會、經濟和生活，而數位化普及程度的差異，亦拉大了世界各國反應、復原與復甦能力，並對人才發展造成重大影響。勤業眾信期望持續藉由系統化教育與技能培訓，為資源相對匱乏的族群，提供更多教育與生活資源。

江育維表示，為此，勤業眾信在2020年正式啟動「Impact Day計畫」，透過一年四次的Impact Day，鼓舞勤業眾信同仁除了埋首工作，也應多方投身公益事務、付出愛心、學習分享；第二波活動更將串聯勤業眾信北、中、南區三地同仁的力量，齊心以「共創影響力」正向力量回饋社會。

勤業眾信將持續運用「韌性領導力」，期望在2030年前，達成影響全球5千萬、台灣27萬個未來人才之目標與社會承諾。

(工商 )