人民幣中間價升107點 創14個月高 10:382020/09/01 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價1日報6.8498，較上日6.8605，升107點或0.16%，連升6日，創逾14個月的新高。人民幣開盤走升。 中間價較上日下午4時30分收報6.8535，升37點；較上日晚上11時30分收報6.8483，跌15點。 在岸人民幣10：08報6.8327，升158點或0.2307%；離岸人民幣報6.8338，升125點或0.1826%。 (工商 ) #人民幣 #14個月高 #連升6日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－中菲行 運價漲多頭氣盛 04:102020/09/01 證券．權證 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 曾忠信：主管機關應盡速查明真相 04:102020/09/01 產業．科技 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 美元月線連4黑 04:102020/09/01 全球財經 《商情》乾旱天氣 大豆觸及兩年高價 10:002020/09/01 財經 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 《商情》樂觀買氣 紐約軟性商品全收揚 10:002020/09/01 財經 財經熱門新聞 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 - 財經焦點 - 中國時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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