人民幣兌美元中間價1日報6.8498，較上日6.8605，升107點或0.16%，連升6日，創逾14個月的新高。人民幣開盤走升。

中間價較上日下午4時30分收報6.8535，升37點；較上日晚上11時30分收報6.8483，跌15點。

在岸人民幣10：08報6.8327，升158點或0.2307%；離岸人民幣報6.8338，升125點或0.1826%。

(工商 )

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