勞動基金投資今（1）日公布，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，投資績效受創，但隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升，投資收益亦逐步回穩，7月單月獲利1,780億元 今年累計收益轉正，整體勞動基金今年截至7月底累計收益282億元。

勞動基金運用局指出，新冠肺炎疫情自今年初快速蔓延，全球金融市場呈現斷崖式下跌，導致多元投資全球金融市場的勞動基金績效並不理想。

世界各國為振興受疫情創傷之經濟情勢，紛紛持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案，再加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下，全球經濟於7月重回成長步伐，股票及債券市場亦大幅回升，MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為-1.29%、5.57%。

勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，7月單月獲利1,780億元，爰今年截至7月底止，整體基金規模為4兆4,051億元，累計收益為282億元，收益率0.66%。

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