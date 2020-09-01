南韓女子天團TWICE，分別在6、7月份發行第9張韓語迷你專輯《MORE & MORE》與日語數位單曲《Fanfare》後，即將於9/16再發行第3張日語精選專輯《#TWICE3》，令粉絲們相當期待。而成員中的子瑜，近日在IG上更新近況，罕見曬出「泳裝辣照」吸引超過74萬人按讚。

TWICE出道短短4年，便憑著清純甜美的形象及輕快的舞曲成功吸引海內外粉絲的喜愛，甚至還在日本、曼谷、馬尼拉等地舉辦多場巡迴演唱會並創下驚人的銷售量，打破過去韓國女團在日本發行專輯的首日銷售紀錄，人氣直衝天際。

除了本身的行程外，活動、廣告代言也紛紛找上她們，不久前便在網路上陸續釋出她們近日所拍攝的運動品牌及彩妝品牌的形象美照，吸引粉絲們的目光。

在 Instagram 查看這則貼文 에스티 로더 공식 인스타그램（@esteelauderkr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 下午 7:27 張貼

近日，成員子瑜也在IG上更新近況，只見照片中裡的四位成員穿著泳裝背對著鏡頭，其中一名成員還露出白皙纖要與俏臀，看起來十分享受無邊際泳池下的美麗景緻，而文中也表示「大概3年前 ⋯⋯？」疑似是懷念起過去能前往各地表演時的時光，令粉絲們看了紛紛留言「猜猜子瑜在哪裡」、「可愛的她們」。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 6:10 張貼

(中時新聞網)