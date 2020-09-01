針對交通部拋出針對基隆輕軌規劃案，將召集北北基三縣市首長進行協調，對此基隆市議員張淵翔、莊敬聖、鄭愷玲以及韓世昱於1日召開聯合記者會，其中，鄭愷玲也重申在地民眾訴求「不反對輕軌但絕不能廢除台鐵」，並希望中央民代可以跳出捍衛民眾的交通權益。

會議在基隆市議會國民黨團辦公室召開，現場4位議員聯合聲明指出，交通部開協調會的時間遲遲未確定，基隆立委蔡適應，在輕軌議題上，卻遲遲未聞其聲，感覺和市民活在平行時空，現場眾人除呼籲他履行職務，為基隆市民捍衛應有的通行權，還當場寫下工作日記，記錄輕軌至今的各項進度及日程，希望儘速向大家說明。

鄭愷玲表示，交通部擬興建基隆輕軌，取代台鐵基隆站運輸功能，引發通勤族反彈，並要求市長、立委捍衛市民權益的訴求，但各單位互踢皮球，最後交由交通部召開跨縣市協調會，可是基隆民眾的訴求一直都很清楚，她說，針對民眾的請願，蔡立委卻僅一再重提，只要對基隆不好的他都不會接受，讓人誤以為他是不分區立委，而非基隆立委。

韓世昱指出，交通部長林佳龍於上月22日走訪基隆，市長林右昌還當面和他討論到基隆輕軌的議題，這是最好向中央表達基隆輕軌問題看法的機會，但未見中央民代出聲，對此，市議員莊敬聖指出，反倒是藍營立委還實際搭乘台鐵，了解台鐵基隆站目前營運現況提出訴求，他希望蔡立委可以跳出，直面市民意見為基隆發聲。

張淵翔指出，基隆輕軌不是政治議題，而是攸關基隆通勤族每天上下班的切身問題，所以輕軌爭議一日不落幕，基隆民眾就得多一天的不安與憤怒，昨天蔡委員在立院審查最新年度國防預算案時提到，「人民納稅錢須花在刀口上」，他希望蔡立委能以行動實際替市民把關，讓市民知道在這些關乎基隆的重大議題上，是有人在捍衛民眾的權利。

對此，基隆市長林右昌日前受訪時指出，基隆輕軌八堵到基隆是以何種方式進來，不是二擇一選擇，也不是單一選項，其實評估和規劃有很多種，包括打隧道或走安樂路，還有兩軌都是輕軌，鐵路一軌和輕軌一軌，維持現狀只有鐵路等選項，但最終方案一定會以市民權益為優先考量，目前規劃單位提出的方案離預期還有一大段距離，市長都還沒點頭同意，不可能變成最後定案。

(中時 )