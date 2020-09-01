關父稱關曉彤是獨生女，網友爆料她有同父異母姊姊。（圖／翻攝自微博）

疑似關曉丹的帳號過去曬過關曉彤照片，關曉丹外型中性。（圖／翻攝自微博）

22歲大陸女星關曉彤被封「國民閨女」，3年前她認戀人氣男星鹿晗震驚粉絲，還害新浪微博一度因此癱瘓，最近她演出《二十不惑》掀起熱議，網上則傳出過去她父親關少曾受訪稱關曉彤是他獨生女，但關少曾其實先前有一段婚姻，生有一女關曉丹，早在4年前病逝，但關曉彤方面對此暫無回應，不知真偽。

關曉彤3年前和鹿晗公開交往，3年多來兩人常傳分手，但總用行動打破傳聞，大陸知名經紀人楊天真最近受訪，談到此案例表示站在她立場會反對藝人公開戀情，「因為所有群眾都會參與進去，對戀情沒好處」，「星女郎」張雨綺則力挺鹿晗，發文駁斥：「談戀愛，不就是要幸福嗎？你不在陽光下吻我，我幹嘛要生死白頭，有些朋友就是幹的漂亮！」

據《新浪娛樂》報導，關曉彤父親關少曾之前受訪透露關曉彤是他獨生女，所以家裡比較寵愛她，但其實關曉彤有個同父異母的姊姊關曉丹，兩人一起上過北京文藝電視台的訪談節目，然關曉丹的微博發文停在4年前，傳聞她早在2016年便病逝。

疑有認識關曉丹的友人說，關曉丹當時是因突發性心臟病辭世，平時和關曉彤沒什麼聯繫，在世時常點讚關於關曉彤的微博，感情還可以，關曉丹的外型比較中性，見此，其他網友說：「就算有個同父異母的姐姐她也是獨生女好吧，畢竟是另外一個家庭了，這有什麼好說的」、「獨生女有錯嗎，他們夫妻就這一個女兒無可厚非，不知道什麼原因對大女兒不聞不問，但是可能私下有我們看不到的，所以不要過多批判」。

(中時新聞網)