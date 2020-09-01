電商巨擘亞馬遜（Amazon）於周一（8月31日）指出，該公司已獲得美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，縮寫FAA）許可，將開始進行無人機宅配的測試計畫。

亞馬遜的特殊運送服務「Prime Air」將以無人機進行宅配，有望在30分鐘或甚至更短的時間內將商品送至顧客手中。

根據外媒報導，亞馬遜成為繼Alphabet旗下的無人機子公司Wing以及優比速（United Parcel Service Inc.）之後，第三間獲得FAA許可測試無人機宅配服務的企業。

Prime Air計畫的副總裁David Carbon表示，「這項認證對於Prime Air而言是新的一步，也代表FAA對於亞馬遜無人機宅配的運作及安全程序有信心，認可我們有朝一日能使用無人機將包裹送到世界各地消費者的手中」，不過亞馬遜並未透露何時會開始測試無人機宅配服務。

FAA亦證實已經給予亞馬遜的無人機宅配測試計畫許可，並在聲明中指出，該單位正在努力支持無人機領域的創新改變，也會同時確保運作安全無虞。

受到新冠肺炎疫情期間各國實施封城措施影響，消費者從實體店鋪轉向線上消費，使得亞馬遜電商業務過去幾個月內經歷大幅成長。

亞馬遜近年對於自動化有極大願景，期望能透過無人機運送為零售業帶來新的改革，不僅發明了新的無人機，也證明其裝置的有效載荷量足以支撐包裹，然而，無人機運送服務恐怕無法於近年走向常態化。

(工商 )