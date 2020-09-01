捷克訪問團與立委於議場前留下合影 (吳家豪攝)

立院致贈鮮花歡迎捷克訪問團 (吳家豪攝)

立法院長游錫堃致贈獎章 (吳家豪攝)

立法院長游錫堃今日上午於立院接待捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)所率領的捷克訪問團，除致贈頒授「國會外交一等榮譽獎章」予韋德齊外，亦發表演說表示「議長說『台灣是事實獨立而且自由的國家』，其支持台灣的心意令人感動。相信台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。」

游錫堃及外交部長吳釗燮，今日一早不到9點，即於立院門口就位準備迎接捷克團，立法院副院長蔡其昌等多名立委則於議場門口就位準備迎賓。

捷克團共約10來人準時於9點抵達。韋德齊一下車，立院工作人員立刻致上鮮花表示歡迎。隨後在游、吳陪同下步行到議場門口，並留下大合照。

拍照完畢後，眾人隨即步入議場。立委入座立委席，捷克團一行人入座於官員席。游錫堃則於主席台進行歡迎致詞。隨後頒贈獎章及紀念品「國會紀念議事槌」予韋德齊，雙方並留下合影。

游錫堃致詞全文如下：

敬愛的捷克參議院韋德齊議長及夫人、副議長魯基斯卡先生、遠從捷克來的各位貴賓、本院蔡其昌副院長及各位委員先進、各位媒體朋友、各位國家主人：大家早安！

今天是中華民國立法院第十屆第二會期的報到日，非常榮幸，邀請到捷克參議院議長韋德齊先生蒞院演講。韋德齊議長由基層做起，擔任過泰爾奇市議員、市長、維索契納省省議員、省長及捷克參議院議員、議長等職，從政時間超過30年，歷練豐富，是一位充滿智慧與魅力的政治家。

捷克是一個反威權、反壓迫、愛好自由民主的國家，也是一個經常引領國際、領導變局而又人文薈萃、經濟進步的偉大的國家。韋德齊議長這一次在中共戰狼外交威逼利誘下，堅持捍衛國家主權與尊嚴，勇敢率團蒞台訪問，不但落實柯佳洛前議長的遺願，也是傳承與弘揚1618年「擲出窗外事件」、1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」的反壓迫、不畏強權、引領變革的捷克精神，令人敬佩。議長說「臺灣是事實獨立而且自由的國家」，其支持台灣的心意令人感動。我相信，經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

台灣和捷克有許多相同之處，其中最重要的就是我們都以民主為立國之本。期盼未來台捷兩國能繼續深化交流，相互學習，並且透過各方面的合作共創雙贏。有趣而值得一提的是在歷史上，17世紀的台灣和當時稱為波希米亞的捷克，曾經短暫地同時間接或直接被哈布斯堡王朝所統治，也許那並不是一件愉快的過去，但卻也是相隔萬里，分居歐亞兩地的台捷兩國在400百年前曾經有過的、難得的歷史緣分。

立法院「國會外交一等榮譽獎章」設立目的，是要表彰國際上對自由民主有巨大貢獻的台灣友人。今天，我感覺特別的光榮，一方面我代表台灣國會要頒授的「國會外交一等榮譽獎章」是本屆立法院頒出的第一枚，也是我今生頒授的第一枚；另一方面頒授的對象，韋德齊議長是一個偉大國家的偉大政治家，也是45年來第一位進入台灣國會議場演講的外國國會現任議長、更是台灣史上第一位進入台灣國會議場演講的非邦交國家現任議長。

今天，除了頒授獎章外，我也要代表立法院致贈「國會紀念議事槌」，感謝韋德齊議長代表捷克政府與人民率團訪問台灣，增進台捷兩國情誼及更密切 的交流，謝謝韋德齊參議長，謝謝魯基斯卡副議長及全體團員。現在有請參議長！

(中時 )