擔心新冠肺炎疫情再起，國內又掀起口罩搶購潮，目前藥局實名制口罩持續，有民眾質疑藥局領到的口罩品質比較差，不料有口罩業務爆料口罩廠不為人知的秘密，讓眾人驚呆。

口罩實名制將延長到12月，日前有民眾反映，曾領到掛耳鬆脫或是沒有壓條的口罩，質疑是否藥局的口罩品質較差。不過一名網友在臉書社團《口罩現貨資訊》發文指出，根據跑口罩業務的朋友說，現在不論大廠、小廠，一律都把品質最好的口罩給國家徵收，因為這是打免費打廣告的最好機會。

對於口罩業務爆料，台灣品質最好的口罩都在實名制，不少網友驚訝，紛紛回應「政府低價收，現在通路這麼貴，怎麼可能品質最好」、「消費者連拿到的是哪一家都不知道，怎麼打廣告」、「前期說這個還有可能，現在中後期大家瘋搶盒裝口罩，覺得不太可能了」。

有內行網友分析，現在口罩需求量這麼大，廠商趕工賺錢，比較沒時間去篩選什麼品質好壞，因此實名制跟拿出來賣的都差不多，至於買到甚麼品質全憑運氣。食藥署曾表明，各藥局買到的口罩都來自不同廠商，但都是口罩國家隊生產的，若民眾買到有問題的口罩，可向藥局退換。

(中時新聞網)