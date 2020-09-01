國民黨台南市議員王家貞、李中岑爆料坊間出現假3倍券，事後引發行政院長蘇貞昌不滿，還被檢警依違反社會秩序維護法送辦。案經台南地方法院簡易庭審理後，認定王家貞等4人對3倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由之範疇，加上公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認有捏造不實謠言之故意判決不罰。

判決書指出，勞姓化妝品原料商因聽聞下游廠商談論收到無梅花浮水印的3倍券，無法分辨真假，有人建議向距離他公司最近的台灣銀行大里分行洽詢，於是在7月19日將「小心一點我有認識的店家已收到假的了...拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」等消息，發布在與議員王家貞李姓女助理等人的LINE小群組中。

李女瀏覽該訊息後，未經查證將此錯誤訊息轉知王家貞，王家貞、李中岑隔天即在台南市議會1樓小型簡報室舉行記者會，發表「可是民間已經有收到『偽3倍券』，拿去換的時候不被...就是被拒收。拿到台灣銀行的時候，台灣銀行說這是偽券。偽的。假的。」等語。

隨後，李中岑也說，「我剛剛跟家貞姐說，我有1個朋友因為收到假的3倍券，他在他的門口直接貼上『即日起，本店拒收3倍券』」等語；記者會後訪問時，李中岑還發表「當她要拿去銀行換錢的時候，銀行跟他說『你這張是偽3倍券』」等語。

由於王家貞、李中岑7月20日舉行記者會時，3倍券還未開放兌換，被指為假新聞，更引發蘇揆不滿，經檢警調查後，認定王家貞、李中岑、勞某及李女等4人涉嫌違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共安寧行為」，移送台南地院簡易庭審理。

訊據時，王家貞等4人均坦承有上述行為，但否認有散布謠言；簡易庭法官認為，王家貞等人在記者會發表內容，涉及現今行政院發行振興三倍券相關內容，就振興3倍券使用、辨識等，自屬公共政策，乃可受公評之事，王家貞等人對「振興3倍券」時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認王家貞等人有捏造不實謠言的故意。

更何況，記者會結束後，經濟部中小企業處隔天即發布即時新聞澄清是錯誤訊息，並無足以影響公共安寧的具體事證，與社會秩序維護法構成要件不符，判處不罰。此案仍可上訴。

(中時 )