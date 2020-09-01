高雄14歲少女失蹤3日，今於新竹尋獲。（圖／中時新聞網製表）

高雄14歲少女29日搭乘高鐵北上新竹、搭上網友的車後旋即失聯，經過多日搜尋，今早警方在新竹竹東中興路尋獲少女，最新消息指出，少女竟被藏在4樓的密室夾層中。目前少女已被帶回高雄，而外號「保全界李宗瑞」的羅姓男子也被高雄警方帶回調查。

高雄少女失蹤，手機訊號在台北市、新北市移動，飄忽不定，警方密集在雙北尋人，豈料少女竟然仍在新竹。

據了解，高雄警根據失聯少女的通聯紀錄，循線在竹東二重找到一名王姓男子，正是羅姓男子的住處，王男一開始表示不認識失蹤少女，他只是向羅男的太太租房子。高雄警針對王男與羅男太太調查，突破心防，得知少女仍在新竹。

據ETtoday報導，高雄三民二分局警方今（1日）上午8時50分，在新竹竹東中興路一處民宅4樓的密室中夾層找到少女，目前已被送回高雄。至於羅男則被以略誘罪、妨害自由罪押回高雄偵辦。

少女上月29日疑為與網友見面，獨自搭乘高鐵至新竹，搭上陌生人的車後，隨即失聯。少女的媽媽在社團臉書PO文稱女兒今年國一升國二，29日下午從高雄坐高鐵到新竹，之後大約下午2：50與同學分開，之後就上了一輛TOYOTA的車，隨後便失聯了。

少女媽媽表示，有人從5月初就透過臉書和女兒聊天，該男臉書化名「Jieming wang」，並附上Jieming wang與女兒的對話，請求網友共同出力找回愛女。

警方利用手機定位尋人，發現訊號出現在台北市中正區水源路、新北市八里附近，31日找到疑似載過少女的TOYOTA車，以及37歲盧姓駕駛。

盧姓駕駛面對警方攔查，一開始驚慌表示「不清楚、不認識」，之後又改口承認曾於29日自新竹高鐵站搭載少女，並在當天傍晚在永和將其放下。

(中時新聞網)