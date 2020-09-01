《航運股》高鐵中秋加開188班次列車 9月3日凌晨開放購票 10:342020/09/01 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年中秋節4天連假，台灣高鐵(2633)將於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放購票。中秋疏運期間加開188班次列車（南下89班、北上99班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。 中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，台灣高鐵於當（26）日除增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。 (時報資訊) #台灣高鐵 #中秋疏運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵中秋疏運加開188班車 3日開放購票 10:412020/09/01 財經 麗寶樂園9月優惠 祝福壽星、軍教 04:102020/09/01 投資理財 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《店頭市場》亞泰金屬上櫃案通過 9月4日審議揚秦 08:352020/09/01 財經 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 金九銀十消費旺季 白酒股看漲 04:102020/09/01 產業財經 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 國中女失聯 4縣市警聯手追查 04:102020/09/01 社會新聞 財經熱門新聞 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 - 財經焦點 - 中國時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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