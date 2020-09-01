今年中秋節4天連假，台灣高鐵(2633)將於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放購票。中秋疏運期間加開188班次列車（南下89班、北上99班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。

中秋節期間遇彈性放假，9月26日（六）為補上班日，台灣高鐵於當（26）日除增開4班次北上列車外，並調整部分通勤時段車次自由座車廂數，以加強服務通勤旅客。

(時報資訊)