因適逢英國夏季銀行假日，周一國際乾散貨運休市一日；綜觀而上周波羅的海主要海運費指數走勢呈一路走跌，主要因素為整體船舶市場運價走疲，進一步使得各類型船指數承壓。其中BDI指數自周二(8/25)收盤的1518點，一路跌至周五(8/28)1488點，累計跌幅近2%，而海岬型運費指數(BCI)周漲2.7%，巴拿馬極限型運費指數(BPI)周跌2.2%，超輕便極限型運費指數(BSI)周跌0.4%。
截至8月28日，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌16點，收1488點，跌幅逾1.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌46點，收2218點，跌幅2%；其平均日租金為每艘18394美元，減少381美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌2點，收作1617點，跌逾0.1%，其平均日租金為每艘14549美元，減少19美元；超輕便極限型運費指數(BSI) 維持平盤，收作958點。(商品行情網)
(時報資訊)
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