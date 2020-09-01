MSCI邊境市場指數可能於今年底變動，越南有望從邊境市場「二哥變大哥」!中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，去年全球知名的指數供應商MSCI即宣布要將邊境市場（Frontier Market）權值最大的科威特提拔至新興市場，今年受疫情影響，時程稍受拖延，但預計11月將實施新分類計畫；屆時，不僅新MSCI新興市場指數受影響，更重要的是，MSCI邊境市場指數也將重新調整。

張晨瑋分析，越南目前為MSCI邊境市場指數權值第二大的國家，佔比17.22%，僅次於科威特的36.53%。未來若科威特順利晉升，則越南於邊境市場指數所佔的比重勢必將進一步提高，市場預期比重可能落於25.2%左右，入選越股將由目前的12支提升至16支，可望吸引上億美元流入，有助越股表現。

除MSCI升級利多外，據統計，越南企業在2015年至2019年每股盈餘複合成長率高達9.35%，同期間MSCI新興市場指數為負0.89%，即使相較印度、陸股，越企表現亦相對亮眼。且越南股市的本益比僅14倍，低於MSCI新興市場指數的17倍，代表越企具成長潛力且評價便宜。

張晨瑋強調，即使今年受疫情影響，越南股市遭遇史上最大資本流出，一度外流高達6億美元，但隨後由於防疫得當，越南股市於4、5月的反彈幅度位居全球前段班，從中可見越股表現頗具韌性。即使近期疫情二次爆發，外資淨流出幅度也相對小。根據統計，從8月以來至8月24日，流出幅度僅一千萬美元，投資人或無須對二次疫情影響過度悲觀。

(時報資訊)