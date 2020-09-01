MSCI季度調整影響鈍化，台股大盤今日開盤上漲25.94點，為12617.39點，股王大立光(3008)及台積電(2330)等大型權值股攜手走強下，大盤漲點也拉高至約50點，惟高檔賣壓順勢湧出，台股一度翻黑，但中低價位個股有所表現，再加上權值股漸回穩，指數再度拉升。分析師指出，台股今日開高震盪走低再拉高，上檔壓力大，電子股比重占不到7成，生技股轉弱，日前漲多的個股回檔理，近期台股量能約在2000億元左右，低價股表現空間較大。第3季的最後一個月，MSCI昨盤後生效，台股外資連3賣，預期台股本月難脫高檔震盪格局。

在盤面表現上，台積電今早開高彈升至431元，多頭拚搏月線；觸控概念股多頭十分強勢，TPK-KY(3673)鎖漲停板54.1元，至10:00，買單有3000餘張在排隊、GIS-KY(6456)漲幅在5%以上、群創(3481)漲幅也在2.6%以上；近期狂飆股長榮(2603)昨日外資逢高調節但投信持續買進，早盤股價壓低整理。世紀鋼(9958)挾著三大法人連兩日買超，晨盤股價一度再創127元新高價，但高檔有壓；燁興(2007)因9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲，激勵今早股價跳空漲停鎖在4.96元。

分析師指出，近期台股持續受到華為禁令影響，IC整體族群表現疲軟，拖累台股走勢，預期短線難脫高檔盤整格局。未來需留意蘋果及特斯拉分割後的股票方交易狀況與對台灣供應鍵的影響，與華為禁令後結的影響，以及美國總統大選。另外，美國聯準會則在16日召開的利率決策會議，未來資金行情發展也需要留意。近年政府力推綠能，擴大需求太陽能、風電產業看俏，長期來說依舊遠端工作、Mini-LED等相關類股仍持續看好。

(時報資訊)