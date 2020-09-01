台中市議長張清照加強為民服務，9月1日起提供免費代書諮詢，張清照表示，在為民服務案件中，發現有部分涉及土地或房產問題，這些領域如由專業人士協助會更好，才能提升服務品質。

市議長張清照在副議長任內即開始提供免費法律諮詢服務，每周三上午10點至12點，由專業律師周孟儀、陳韻如在清水服務處駐點，每周五下午由黃建閔律師駐點，免費提供諮詢服務。

張清照指出，這些年民眾對於免費法律諮詢服務，反應非常好，這項服務會繼續做下去；另外，在服務處的為民服務案件中，有部分涉及土地或房產問題，這些專業領域如由專業人士協助會更好，因此服務處從今天開始提供免費代書諮詢服務。

目前訂於每周二、四下午2點至4點，由專業代書陳勇志、邱紹恩在張清照的清水服務處駐點，提供免費諮詢。張議長表示，為民服務除了讓鄉親方便之外，也要尊重專業，在專業的協助下，才能提升服務品質。

(中時 )