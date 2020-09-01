《國家語言發展法》明訂「中央教育主管機關應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程」，對此教育部規畫從111學年起將本土語文納為國、高中必修課程。不過課審會國中分組審議會8月17日否決將本土語文納入國中部定課程，讓這起事件產生新爭議點。

目前本土語文在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，本土語言除了原先的閩南語、客語及原住民語外，手語及閩東語（馬祖及桃園人使用）也納入。

同時，根據規畫，未來本土語文在國中每周必修一節（不限年段）；高中部分，高一列為必修（二學分），高二、高三則是依學校條件與需求開設選修課。

因為本土語文要納入國、高中必修，教育部因此著手召開課程審議會，進行課綱調整。不過，課審會國中分組在8月17日召開的審議會中，否決了國中7年級至9年級應上本土語文的提案，改僅由國中7年級上本土語文來取代。

課審會國中分組的決定，讓支持本土語文的人士不滿，他們發起連署，要求教育部要在國中到高中每一學期，都要教本土語文。成大台文所教授蔣為文甚至在個人臉書上說，「大家準備來告課審委員違法」。

不過一位國中分組的課審委員表示，12年國教一方面宣導減少學生負擔，一方面宣導彈性課程的價值，第一線老師很努力在開發彈性課程，但現在卻為了本土語文課程要在111學年執行，第一件事就去動國中彈性課程，說不過去。

這位委員表示，他們也很擔心此例一開，未來各利益團體無須和教育部談，找幾千人在公益平台連署，再以此連署找立法委員立法，就可以把手深入教育。

這位委員說，課審會國中分組做成的決議，最後可能是沒用的，因為法律規定已經在哪裡。但即使如此，他們仍要將國中教學現場的聲音發出來，並示警社會大眾，有團體透過遊說立委來制訂法律，直接把手深入教育。

對於課審會國中分組做成的決議，教育部表示，將送進審議大會，由大會進行審議與決議。不過，將本土語文納入國中、高中必修，仍將於111學年起實施。

(中時 )