自美民主黨與共和黨全國代表大會先後結束、雙方皆正式提名總統候選人後，總統大選宣告正式起跑。雖然外界普遍認為總統川普支持度遭新冠疫情重挫之下，讓民主黨總統候選人拜登勝選機會大增，但媒體指出即使外界普遍看好拜登，正如同經2016年大選，他仍可能最終輸掉大選。

據美媒《NBC NEWS》報導，根據政治新聞與民調數據聚合網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站綜合多家媒體自本月中旬至月底的民調統計，拜登在全國享有7%領先，而在賓州、密西根州以及威斯康辛州等6個關鍵搖擺州則有3%。不過，在全美政黨傾向仍由共和黨與民主黨分別佔據各半之下，特別在選舉氣氛逼近、傳統政黨支持者歸隊後，川普與拜登陣營都認同最後選舉結果差距比當前民調更近。

這些民調與2016年當時相當類似，但它們都無法預測川普在關鍵搖擺州大獲全勝，並低估川普在未受大學教育的白人內的支持度。至於多家選舉預測機構也指出拜登將贏得大選，但報導也指出預測模式只是基於歷史資料上，如果今年選舉本質與先前有差異，這些資料將不再管用。

且與2016年不同的是，今年沒有人懷疑過川普仍有勝選的機會。川普將轉向拉攏在2018年期中選舉中一度跳槽的郊區選民，並將關鍵搖擺州內不常投票白人勞工階級的新選民拉入目標對象，且多數選民仍相信川普在經濟上的表現，認為他更適合帶領美國復甦經濟。

許多分析家也認為，總統大選的「選舉人團制度」讓通常支持共和黨的小州重要性優於大州，這也讓川普享有優勢，正如2016年有280萬美國人投給希拉蕊，但川普仍靠選舉人團贏得總統大選，他今年仍可能上演同樣戲碼。

另外，大選全美仍圍繞在新冠疫情威脅之下，以及當前延燒的種族問題紛爭。在疫情上，疫苗何時出爐、確診是否下降、經濟在病毒威脅下能否反彈，以及疫情是否不再成為美國威脅等問題，仍為大多選民關切；至於「黑人的命也是命」影響上，共和黨民調專家阿爾斯（Whit Ayres）認為，當前許多城市暴動頻繁，但民主黨卻無法對其強烈譴責，讓選戰仍有可能最終翻盤。

(中時新聞網)