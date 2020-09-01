iBike是都會區的最後一哩路，具有環保性與便利性深獲民眾歡迎，市議員蘇柏興、吳瓊華、邱素貞、林祈烽等，1日為民請命，爭取大里區光正國中、烏日溪南及溪尾地區、警察局交通大隊旁，設置自行車租賃站；市府交通局說，「iBike倍增計畫」目前正備標中，交通局後續將納入評估考量。

蘇柏興指出，大里區光正國中對側公園、草湖國小、日新幼兒園及福大路河濱公園的iBike租賃站建設已停擺一段時間，交通局應儘速建設。邱素貞建議在南區正義街、仁和路口，以及東區228公園等地點增設iBike租賃站，方便民眾市區旅遊接駁，提升騎乘自行車風氣。

吳瓊華說，溪尾國小地處偏僻，沒有大眾交通工具，畢業生無法自行至戶籍地台中市國中就學，社區內沒有任何文教機構；建議在溪南派出所、溪尾國小、羅布森書蟲房、芬園花卉園區、溪尾活動中心、溪南國中等地，設置iBike租賃站，讓鄉民出得去、遊客進得來。

林祈烽表示，警察局交通警察大隊旁，周圍公寓大廈林立，鄰近市政府交通機關，生活機能健全；捷運綠線通車在即，日逅轉乘公共運輸需求必日益提高；建請市府優先於該處設置iBike租賃站，健全附近交通路網，提供市民擁有更便捷完善的公共運輸。

交通局強調，「iBike倍增計畫」進行站點加密，完善無縫公共運輸路網及服務，優先於軌道運輸場站、大專院校高中職、公車熱點、商圈周邊設置。計畫採分年編列，總預算5.15億元，將新購車輛、設備，並檢討現有已設站地點，以方圓範圍服務、群聚設站模式加密租賃站，擴大租賃站服務，同時延伸軌道運輸的服務範圍。

(中時 )