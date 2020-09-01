中國製造業活動持續擴張，財新中國1日公布8月製造業採購經理指數（PMI）創2011年2月以來最高。

財新公布，8月財新中國製造業PMI升至53.1，較7月提高0.3個百分點，高於市場預期的52.5。

製造業產出已連續6個月處於擴張區間，8月生產指數為2011年2月以來最高，連續兩個月加速擴張。調查樣本企業反映，製造業繼續從新冠疫情中復甦，客戶需求有轉強跡象。

新訂單指數也為2011年2月以來最高，連續三個月處於擴張區間。受訪企業表示，客戶需求曾因年初疫情而受挫，現已進一步恢復，銷售得到提振。隨著全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，8月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。

但製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，8月就業指數連續第8個月處於收縮區間，但降幅輕微，為今年以來最低。據企業反映，用工收縮普遍與員工自願離職後沒有填補空缺、企業致力降低成本等有關。也有部分企業因工作量上升而增加了用工。

財新智庫高級經濟學家表示，新冠疫情後的經濟復甦仍在持續，供給、需求兩側同步向好，海外需求亦走強。就業工作仍是重中之重，就業的擴張有賴於經濟景氣度更長期的改善，宏觀政策的支持必不可少，尤其在國內外經濟運行還存在諸多不確定因素的情況下，相關政策不宜明顯收緊。

(工商 )