2020年8月臺灣製造業採購經理人指數（PMI），今（1）日公布，連續第2個月呈現擴張，指數續揚1.9個百分點至56.0，為2020年1月以來最快擴張速度。

以內需為主的非製造業，2020年8月臺灣非製造業經理人指數（NMI）指數續揚2.1個百分點至59.4，再創2014年8月創編以來最快擴張速度。

8月台灣PMI、NMI均創今年來的新高。PMI、NMI簡報人中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，兩項指數已經回到1月、也就是疫情爆發之前的水準。

中華經濟研究院為台灣PMI、NMI的調查單位，由國發會委託。

中華經濟研究院長張傳章表示，這個月的指數顯示，台灣所有產業攜手走出疫情的陰霾，出現今年以來相對比較快的擴張速度。

8月台灣PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。六大產業中，五大產業PMI呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業（57.9）、電子暨光學產業（57.8）、食品暨紡織產業（57.4）、基礎原物料產業（54.9）與化學暨生技醫療產業（54.5）。六大產業中，電力暨機械設備產業PMI已連續16個月呈現緊縮，指數為49.2。

8月台灣NMI四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用持續擴張，供應商交貨時間持續上升。八大產業NMI全數呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業（73.6）、資訊暨通訊傳播業（61.7）、金融保險業（60.3）、營造暨不動產業（58.5）、零售業（58.2）、批發業（56.6）、教育暨專業科學業（54.7）與運輸倉儲業（54.0）。

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