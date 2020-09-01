大陸陸續公布3名來自台灣的新冠肺炎確診案例，國台辦說台灣防疫有漏洞。防疫指揮官陳時中今天受訪時乾笑兩聲，說有沒有漏洞大家心知肚明，不過任何的情報我們都會予以重視。

台灣不斷傳出有入境他國或其他地區確診案例，且不排除是在台灣減染，而對於國台辦示警，陳時中似乎相當有信心，他說，有沒有漏洞大家心知肚明，不過任何的情報我們都會予以重視，在台灣內部把相關情況疫調做好，檢討流程有沒有疏失之處，有無什麼可以改進等等。

陳時中上午是在「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式場合受訪，而對於含瘦肉精美豬進口，陳時中表示，有關食品的進口，基本上還是要有科學的證據及國際的標準，政府會落實查驗，對相關的標示也會強化，至於他提出的開放可以交換到「國際地位」的說法，陳時中認為，「當然是有前景跟展望」，但沒有安全就沒有開放的事實。

對於地方包圍中央反美豬，陳時中表示， 中央對地方溝通是一定要溝通的，政府就是要溝通討論虛心請教，並建立共識。

他說，開放美豬進口有很多需要從源頭管理，很難用單一說明跟大家講清楚，所以也跟食藥署講，陸續要針對大家關心的情況做一些示範區讓大家一起來看，距離開放現在還有一些時間 ，衛福部希望逐步把意見蒐集清楚，做到最好。

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(中時 )