空軍防空暨飛彈指揮部綜合保修總廠，日前傳出官兵在進行步槍保養後，發現步槍槍機零件遺失事件。經過指揮部交由憲兵隊及保防單位調查後，發現竟然是一名張姓士官涉及私藏，經過約談順利取出遭藏置在營區內的遺失槍機零件，據了解張姓士官表示僅是為了要「惡搞同袍」，並沒有其他意圖與動機，但空軍仍將其移送法辦。

據了解，位在台南的空軍飛彈指揮部綜合保修總廠，日前官兵在晚間進行步槍保養，事後將槍枝清點入庫時，發現其中一把步槍的槍機零組件不翼而飛，幹部立刻進行現場清查，但翻遍各角落都找不到遺失的槍枝零件。

遺失事件傳出後，整個營區進行為期3天的大搜索，但是仍無所獲，指揮部於是報請台南憲兵隊進行調查，經過憲兵隊與保防單位針對當天槍枝保養人員清查後，發現張姓士官行為與神情有異。

經過約談，張姓士官終於坦承是自己所為，在相關幹部帶領下，起出藏在營區某處的遺失槍機零組件。張員在偵訊時強調，自己僅僅是要對同袍惡作劇而已，完全沒有其他不法意圖。

但竊取彈藥槍械對軍方來說是犯了天條大罪，指揮部為求慎重，還是將張員送交憲兵隊查辦，經偵訊後已移送檢方偵辦。

(中時新聞網)