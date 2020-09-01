美股消息面：

1.聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）發表演說時表示，央行不會僅因失業率下滑就調升利率，此番發言進一步強化聯準會將在更長的時間內維持超低利率，周一美元創兩年新低。尾盤ICE美指數下跌0.28%，最低一度跌至91.989，創下兩年來新低，8月累計跌幅暫報約4%。

2.受美元匯率與美國公債殖利率下跌提振，周一黃金價格走高。終場紐約12月期金收漲3.7美元或0.2%，為每盎司1978.6美元，惟8月仍收跌0.4%，是6個月來首度月線收黑。

3.全球疫情仍持續升高，原油需求前景不明，周一紐約期油收跌36美分或0.8%，為每桶42.61美元，8月收漲5.8%，連漲第4個月，該合約在8月26日一度觸及每桶43.78美元，創下5個月新高。倫敦布蘭特期油收跌53美分或1.2%，為每桶45.28美元，8月累計上漲7.5%，連漲第5個月。

(時報資訊)