南韓本地和全球的疫情出現二度爆發隱憂，持續對商業活動施加壓力。南韓八月出口出現連續第六個月的下滑。

根據南韓貿易工業部數據，八月出口來到396億美元，較去年同期的440億美元下跌9.9%。該數據優於市場預期，根據韓聯社旗下金融單位先前的調查，八月出口預估為年減12%。

就出口部門而言，八月國外晶片銷售按年增加2.8%，來到82億美元，延續了兩個月的成長，主因為中國和越南智慧型手機生產線的需求增加。晶片占南韓整體出口約兩成的比重。

八月生物健康產品的出口增加58%。電腦產品出口按年倍增，主要為遠距工作方案的增加。

汽車在八月的出口則下跌12.8%，主因為夏季假期和翻新，主要生產線在八月減少營運。

儘管主要公司推出新產品，但行動裝置在疫情壟罩的八月仍大跌31.7%。

疫情期間國際需求減少，石化產品在八月的出口按年大跌44%，石化產品的海外銷售也大跌21%。船隻出口跌31%。顯示器出口跌22%。

就國家別而言，八月對中國的出口年減3%，主要是機械、汽車零行動部門表現不佳。對美國出口亦出現減少0.4%，主要是航空減班，對南韓石化產品需求減少。

南韓八月進口減少16.3%，來到355億美元，貿易順差為41.2億美元。

(時報資訊)