封測廠華泰（2329）股東常會通過配息0.15元，今（1）日以10.7元參考價除息交易。華泰今早股價開高走揚，最高上漲1.4％至10.85元，開盤2分鐘便完成填息，雖一度震盪拉回平盤整理，但隨後再度震盪走揚，截至10點10分小漲約0.5％。

華泰受新冠肺炎疫情干擾生產營運及材料供應影響，稼動率下滑致使2020年第二季合併營收降至34.99億元的2年低點，本業營運轉虧，加上匯損拖累業外轉虧，稅後虧損2.74億元、為近2年半低點，每股虧損0.5元。

累計華泰上半年合併營收71.42億元、年減15.43％，毛利率2.07％、營益率負4.48％，較去年同期10.16％、4.29％明顯轉虧。稅後虧損2.66億元、為近3年同期低點，每股虧損0.48元，較去年同期獲利2.91億元、每股盈餘0.53元顯著轉虧。

觀察華泰上半年各部門營運概況，封測部門營收36.95億元、年減29.64％，營益率負9.55％，較去年同期4.53％顯著下滑轉虧。電子代工（EMS）部門營收34.46億元、年增7.94％，但營益率自4.79％降至0.78％。

針對半導體封裝業務，華泰今年將持續投入CSP BGA市場開發、加強改善生產效率，持續深耕LPDDR、DDR等記憶體市場，發展快閃記憶體各式應用服務，並擴大開發物聯網及車用電子相關產品的應用市場，以提升公司業務來源。

電子代工部分，華泰預期去年大幅成長的固態硬碟（SSD）需求將持續增加，但在部分產品關稅豁免、客戶將產品拉回中國大陸生產下，預期今年轉單效益將降低。而疫情影響材料供應，加上歐美各國封城鎖國防疫，亦將影響客戶對各項產品需求。

華泰7月自結合併營收10.79億元，月減1.15％、年減36.82％，降至29月低點。累計1～7月合併營收82.21億元，年減19.03％，為近3年同期低點。華泰表示，將持續精實產品組合，積極擴大營收基礎、提高稼動率，並致力節流，盼能創造獲利、改善體質。

(時報資訊)