隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，鋼鐵市場下半年逐步復甦加上不少低價股受目前資金青睞，近來中鴻(2014)股價突破9元，為3月以來高點，燁興(2007)挾著漲價利多，股價連二日漲停。

在大陸鋼鐵需求強勁帶動，繼中鋼之後，中鴻全面調漲9月鋼品價格，也是7月以來連續三個月調漲價格。中鴻第三季在價、量雙增下，法人預估轉虧為盈可期。本周一股價開高走高，盤中達9.5元高點。

中鴻全面調漲9月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等鋼品價格，每公噸均漲700元，其中熱軋漲幅逾4%；外銷部分，依產品別和不同地區每公噸調漲30～40美元。

燁興(2007)9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲；其中，碳鋼盤元每噸漲1000元，不鏽鋼盤元價格每噸漲5500元。

中鋼帶動碳鋼價格自第三季起逐步止跌回升，燁興順勢調漲9月碳鋼盤元每噸1000元，碳鋼A料盤元來到每噸30000元。同時，鎳價原料成本大漲帶動，台灣不鏽鋼上游龍頭燁聯日前宣布調漲9月份內外銷相關產品價格，其中304產品內銷價每公噸大漲5,000元，燁興也順勢調漲9月不鏽鋼盤元每公噸5500元。

燁興7月合併營收3.77億元，年減36.77%；今年1~7月合併營收31.63億元，年減23.88%。今年上半年合併營收27.86億元，營業淨損2.27億元，淨損3.07億元，每股淨損0.58元。隨著鋼價逐步止跌加上價格轉趨於漲勢，有助於公司下半年營收逐步增加。

鍍面大廠燁輝(2023)跨足綠能產業，進軍太陽能光電支架市場，預計未來五年的鍍鋁鋅和烤漆支架需求量，可望達到100～150萬公噸，增添營運動能。

業外方面，燁輝近期又銷售一筆位於屏南工業區內4,700坪的土地，總交易金額近2億元，處分利益約1.2億元，再加上第二季銷售土地處分利益5.57億元，合計業外收益6.77億元，每股貢獻度約0.35元，可望於9月底前入帳，有利第三季營運轉盈。近來股價站穩9元之上。

(時報資訊)