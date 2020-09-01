教育部今天表示，為凸顯一生致力於本土語言傳承工作的偉大奉獻者，110年本土語言傑出奉獻獎特別增設「終身奉獻獎」，以彰顯榮耀並感謝獲獎者的長期付出。活動自即日起開始受理推薦，徵件至10月31日止，預計於明年頒獎。

「教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎」自97年開辦至今已13年，共有148位個人獎及35個團體獲得殊榮，歷屆獲獎者廣涉教育、語言研究、語言文化及多媒體傳播等不同領域，對於本土語言的傳承與保存，具有重大貢獻且影響深遠。

以今年獲獎者李修鑑先生及簡史朗博士為例，他們在本土語言推廣即發揮不同的傳承影響力。李修鑑為《望春風》作詞人李臨秋先生之子，長期擔任臺北市中山、大同、中正三間社區大學閩南語講座講師，也是文史閩南語導覽解說志工，透過講述台灣歌謠的發展過程，延續父親對臺灣文化及本土語言的熱情與執著，並重現1930年代臺灣歌謠風華。

簡史朗憑藉著對在地文史的研究熱忱，調查研究水沙連及伊達邵，對於語言保存與記錄工作的付出功不可沒，更獲得邵族女祭司取其邵族名。

110年 「教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎」推薦辦法及資訊詳見活動專網https://nlaward.moe.edu.tw/。

(中時 )