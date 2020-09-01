桃園市桃園區福山街1日凌晨3時許1棟建物發生火警，桃園市消防局獲報，派出32名消防員、13救護車輛前往救援。30歲黃姓男子自行逃出、另名18歲李姓男子全身40％燒燙傷送醫急救。

消防局1日3時1分接獲報案，指福山街1處建物發生火警，10分趕抵現場救災，13分時，30歲黃姓男子自行逃出，黃男雖然有想吐，不過意識清楚。另名18歲李姓男子則有40％燒燙傷、意識清楚。消防局人員23分撲滅火勢、44分撲滅火勢。

(中時 )