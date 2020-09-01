桃園福山街火警 1男40％燒燙傷送醫 11:032020/09/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區福山街1日凌晨3時許1棟建物發生火警，1名男子40％燒燙傷送醫。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區福山街1日凌晨3時許1棟建物發生火警，桃園市消防局獲報，派出32名消防員、13救護車輛前往救援。30歲黃姓男子自行逃出、另名18歲李姓男子全身40％燒燙傷送醫急救。 消防局1日3時1分接獲報案，指福山街1處建物發生火警，10分趕抵現場救災，13分時，30歲黃姓男子自行逃出，黃男雖然有想吐，不過意識清楚。另名18歲李姓男子則有40％燒燙傷、意識清楚。消防局人員23分撲滅火勢、44分撲滅火勢。 (中時 ) #男子 #消防局 #燙傷 #福山 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄少女失蹤案 警方持續鎖定「4名可疑同夥」 20:192020/08/31 社會 新莊公寓頂加木屋竄大火 77歲老婦全身22％燒傷送醫 14:562020/08/31 社會 悍女點蚊香遭鄰居澆熄 怒打喊賊遭告毀謗拘役25天 16:272020/08/31 社會 開學日快樂迎新 小學出奇招 04:102020/09/01 生活新聞 虐心！平鎮男養兔解思妻之情 鄰居卻猛抱怨 19:502020/08/31 社會 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 《金融股》台中銀續強身抗疫 擬年底前完成現增 08:012020/08/31 財經 看屋筆記：龜山區和洲金剛 (個案＋價格分析) 15:282020/08/31 建案開箱-桃園 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 3歲女童遭風箏捲飛7樓高 跳起救她的退役憲兵現身了 15:402020/08/31 社會 社會熱門新聞 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 - 社會 高雄少女在哪裡？淡水找到車 37歲駕駛：她在永和搭便車 - 新聞 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 - 社會 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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