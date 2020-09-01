為打造台中智慧之都，台中市交通局宣布，在水湳智慧城，打造自動駕駛巴士測試場域，以中科路及大鵬路，作為自駕車試運行路線，9月1日至10月12日止，進行為期42天的四階段實車測試，測試路線在水湳智慧城中科路（大鵬路-經貿五路）及大鵬路（逢大路-信平路），期間將封閉全部或部分道路，請民眾配合改道行駛。

台中市交通局長葉昭甫表示，道路封閉今年9月1日起持續到10月12日，合計42天，每日測試時間，自上午9時至下午5時，共分為四個階段，前三階段為實車測試；第四階段為試運行載客。

第一階段9月1日至9日，平日上午9時至下午5時，封閉中科路外側車道；第二階段9月10日至16日，平日上午9時至下午5時，封閉大鵬路；第三階段9月17日至27日，平日上午9時至下午5時，封閉中科路外側車道及大鵬路；第四階段9月10日至10月12日，平假日上午9時至下午5時封閉大鵬路。

葉昭甫指出，自駕車上路前，將先進行實車測試，檢視自駕巴士對於試乘路線的穩定性，並進行車輛及路測設備調整，因此，需封閉大鵬路及中科路外側車道，確保其他用路人安全。待測試穩定後，將執行民眾試乘計畫，屆時自駕車將行駛在交通混流的中科路；另封閉大鵬路營造「類公車」專用道情境，為未來至台灣大道公車專用道運行，預作準備。

(工商 )