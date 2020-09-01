山西太原市王靖國將軍故居。（影委會提供）

由台北市前文化局長謝小韞監製，黃玉珊、陳堯興兩位導演費時3年、聯合執導的紀錄片《故人故居故事，一代名將王靖國》，8月29日下午3時到5時將在華山光點電影館舉行發表會。邀請各界人士參加此一首映盛會。

應邀出席此一特殊題材紀錄片的來賓，包括電影界、藝文界、教育界的朋友，如簡紹琦校長、李筱峰教授、楊儒賓教授、張力教授、劉宗德教授、鍾明德教授、林文淇教授、藝術家吳炫三、余秉中導演、陳麗貴導演、李泳泉導演、饒紫娟理事長、李亞梅執行長等，以及前國安會秘書長胡為真、前行政院政務委員黃光男、考試委員周玉山、國防部副部長張冠群、季麟連上將、前台北市副市長李永萍、李應元議員等軍政界人士。

這部紀錄片的推手王壽來（前文化部文資局局長、王靖國將軍之子）表示，此片是講述在離亂時代，1個軍人家庭的辛酸故事。拍此紀錄片的目的及核心意義有4：追溯國民政府在二戰後政局動盪之際，由行政院長閻錫山播遷來台的一段往事；呈現閻錫山先生和王靖國將軍的特殊淵源；彰顯王將軍率領軍民死守太原的英烈事蹟、還原國共內戰中最慘烈一役的歷史真相。

根據中國大陸2009年所攝製的紀錄片《決戰太原》報導，太原之役，是其所謂「解放戰爭」中，歷時最長、戰鬥最激烈、付出代價最大的攻堅之戰。

山西太原在國軍死守六個多月後，於1949年4月24日城破淪陷，守城最高軍事指揮官第十兵團司令兼太原守備司令王靖國將軍被俘，兩年後病死於中共獄中。半世紀多來，此一悲壯、忠烈之事蹟，無形中已被湮滅。

目前在陽明山的閻錫山故居，經當年閻氏紀念會理事長王壽來的一再建議，才成為台北市定古蹟。而王靖國將軍坐落於太原的故居「王公館」，則被大陸指定為「重點文物保護單位」，內中掛有對聯「從文尊孔盡忠盡孝，習武奉關守義守節」，以忠孝節義四字概括王靖國的一生。

本片以國共內戰的史實為背景，由前國安會秘書長胡為真、史學家閻沁恆教授及劉維開教授等學者專家，揭開太原保衛戰壯烈的一幕，還原長久被掩蓋的歷史真相。而且，為力求儘量符合史實，乃邀請中央研究院近代史研究所張力教授參與審片。

此外，片中王靖國將軍之子王壽來並現身說法，道出他為尋根，退休後回山西走訪父親的故居，甚至尋找到其父的出生地五台縣新河村。

黃玉珊導演表示，在執導這部紀錄片過程中，從走訪陽明山閻錫山故居，再前往山西太原王公館、閻錫山故居（河邊民俗博物館），從空間進入歷史、人物和故事，極具意義，從倡議到開拍、後製、審片、殺青，費時3年，始終是抱持「不信真理喚不回，不容青史盡成灰」的信念，追求真實，試圖回溯一段值得人們記憶的歷史。

(中時 )