蔡英文總統宣布台灣明年元月將開放含萊劑美豬、全齡美牛進口。大家相當敏銳的對這項政策相當關注，也順其自然地跟大成(1210)及卜蜂(1215)這兩家公司聯想在一起。老牛剛好近期才跟大家介紹過卜蜂這家公司，因此收到不少訊息，詢問這項政策對這兩家公司的影響如何？

【美豬牛爭議－瘦肉精+狂牛症】

先幫大家喚醒一下記憶。其實美豬美牛的爭議從2002年就開始了，萊克多巴胺(瘦肉精的一種)被添加至牛豬飼料中，用來增加牛豬瘦肉比例。在2002年因為發生中毒事件，中國公告禁止在動物飼料中使用瘦肉精，萊克多巴胺也在禁止之列。2006年時台灣公告禁用萊克多巴胺，直到2012年台灣才批准部分使用，對飼料添加萊克多巴胺的牛肉「有條件解禁」，萊克多巴胺於進口牛肉之肌肉中允許殘留0.01ppm（10ppb）以下。

另外大家印象比較深刻的是「狂牛症」，1996年在英國出現過狂牛症、2001年也在日本出現案例，然後在2003年美國出現「狂牛症」，而被列為疫區。由於美國是世界牛肉出口大國，在此事件爆發後大受打擊，各國紛紛禁止美國牛肉進口。不過美國的"強力遊說"下，2006年「有條件開放」美牛進口，2010年立法院三讀通過了食品衛生管理法修正案。修正案中明文限制了六個高風險的部位不得進口，分別是美國牛的頭骨、腦、眼睛、脊隨、絞肉、內臟。所以現在很多餐廳外面還有標示，提醒消費者吃到的是美國牛還是澳洲牛。

【台灣進口美豬牛比例】

而從2019年的數據來看，豬肉9成都是台灣自己養的，品質真的不錯；依照許多美國網友的現身說法，美豬有一股腥味難以入口，必須得用重口味來壓，所以大部分美豬料理都是清一色火烤+醬料，不然就是做成絞肉+醬料。(咦~醬料才是本體吧！)

但是牛肉進口比例就是相反了，牛肉台灣自產只有5%，近5成都是從美國來的，還是因為美國牛肉沒有腥味，而油花分布適中，肉質柔嫩多汁。不少人很常去Costco直接搬Prime級美國牛肉回家，自己用烤箱烤著吃或者是直接煎來吃。(口水流出來了…)

【政府有苦難言】

大家別在這裡吵起來，這應該不算是政治護航啦～美豬牛進口這件事情，當年不管誰執政，國民兩黨都已經吵(炒)過很多次了，只要是國民黨執政時，民進黨也是被反對抗議到不行；現在反過來民進黨執政，拿當初的抗議標語出來被打臉也是剛好。

不過因為美豬牛進口牽涉層面太廣，尤其是它一直被認為是與美國重啟貿易暨投資架構協定(TIFA)與簽訂自由貿易協定（FTA）的重要關鍵。所以政府所要處理的議題不少，主要有以下四項：

1. 食安風險

2. 台美關係

3. 執政信任

4. 本土畜牧產業影響

先讓大家知道政治背景跟國際關係上的無奈，接下來還是回到正題，我們來看大成或卜蜂這兩家公司是否會有影響。

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【大成、卜蜂財務體質】

圖：食品產業供應鏈-大成&卜蜂

大成與卜蜂這兩家的經營模式相當類似，在食品產業中從上游的原料、中游的加工、再到下游的成品，整合上中下游可說是一條龍的產業。兩家公司的主要收入也雷同，從飼料、肉品及消費食品。老牛先送給大家一顆定心丸，兩家公司的主力都在「雞」身上，而非豬，也非牛。（大吉大利，今晚吃雞！）

但是…真的沒有影響嗎？在繼續看下去之前，我先整理兩家公司近期的財務數據給大家參考。

圖：大成(1210)關鍵指標

圖：卜蜂(1215)關鍵指標

【美豬牛進口衝擊分析】

宣佈開放美豬牛進口，肉品大廠台灣卜蜂董事長鄭武樾表示「勢必對國內畜牧業造成衝擊」，也希望政府相關部會做好配套，包括在肉品包裝上清楚標示為含萊克多巴胺之肉品，與民生消費息息相關的餐廳也要做出標示，不含萊劑的肉品售價也應有所區隔，以利業者及民眾做出選擇。

從上面的鄭董的言論可以想見，兩家公司都身處食品產業鏈當中，說衝擊當然是有的，以下是老牛的幾點看法：

1. 美豬牛價格較低：

美豬美牛的價格相對比較便宜，在開放進口後價格勢必受到衝擊。若因價格因素使得消費者改變選擇，可能更進一步會影響畜牧業者的獲利及生產意願。大成跟卜蜂都有經營自己的畜牧場，所以還是互有影響。

2. 國人消費習慣：

不曉得你身邊有沒有不吃牛的朋友？在台灣因為民情的關係，還是以食用雞肉、豬肉為主。近10年來大家對牛肉的接受度變高了，高級牛排館還是一間一間開；消費習慣可能會慢慢改變，但絕非一夕之間。

3. 公司體質優秀：

大成跟卜蜂皆為上市公司，並且兩者都是成立超過40年以上的公司，從過去的營運表現來看十分不錯，並且持續獲利。從前面的關鍵指標當中可以發現，兩家公司近年皆仍在成長當中，所以投資人不用過於擔心煩惱，這些事情就交給公司經營團隊去處理吧！

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【老牛總結】

⭐美豬牛開放進口，即使大成卜蜂兩家公司主力產品是在「雞」，但身處食品產業當中，仍舊得面臨價格交互影響的衝擊。

⭐大成與卜蜂營運體質良好，連續13年發放股利不曾間斷，兩家都是ROE 10%以上的好公司，但面臨短期利空難免，長期影響得繼續觀察。

⭐對於投資，老牛是比較樂觀的人，當確定的利空發生時，股價也會反映下跌。好公司如果能跌到便宜價以下，那真的是不錯的一件事情，價值型投資人記得停看聽找出買進的好時機點。

※本文由PressPlay專欄作家股海老牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)