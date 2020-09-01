患有思覺失調症的古姓男子，前年懷疑年邁的母親在水餃下毒，且妨礙他念經超度，他竟毆打年逾8旬的母親頭部致死，3天後才找葬儀社處理；歷審依殺害直系血親尊親屬罪將古男判刑18年，刑後監護5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

59歲的古男在前年9月間與85歲的母親起爭執，他前往母親房間質問，但古母不予理會，他徒手毆打母親頭部等處，直到對方嘔吐才停止毆打並離開現場，3天後古男認為母親已經死亡，因此請喪葬業者到場。

殯葬業者發現死因有異後通報警方前來處理，古男對警方謊稱母親吃餛飩噎死，經警方進一步追查，發現古男殺死母親，檢方起訴後，他的律師援引兩公約，主張精神抗辯。

台灣高等法院法官認為，宜蘭地方法院判古男18年並非極刑，但身心障礙者涉有刑事犯罪時，應建立層級化轉向措施外，就現行已建置相關法制基礎下，對於患有精神疾病之受刑人之執行處遇與假釋審查、觀護措施。

高院表示，矯正執行機關及縣市主管機關，如果能確實投入必要的人力與資源，於執行處遇階段或釋放時，審酌受刑人有無社會危險性及治癒可能性，可並降低精障者再犯可能與社會風險，案經上訴最高法院駁回，古男判刑18年，刑後監護5年確定。

(中時 )