嘉義縣近月連續發生數起新車竊盜案，警方調查後發現沈姓二手車商不但將投保高額竊盜險的半年新車謊報失竊，藉此詐領保險金，事後還把車子賣掉牟取暴利，甚至和不肖業務員合作，趁車主未注意共謀將舊車換新車的5萬元貨物稅金占為己有，光一輛車就能淨賺150萬利潤，檢警破解沈嫌犯案手法後，依詐欺、竊盜、偽造文書等罪嫌將集團成員移送法辦。

水上分局指出，近來持續有新車竊盜案發生，追查後發現經營二手車行的沈姓車商疑似是犯罪集團主嫌，靠著詐領保險金、變更里程數等手法，將一輛車的價值發揮到淋漓盡致，尤其該集團借款買車不用出錢，再謊報失竊申請理賠，再後把車子賣掉牟取暴利，初步掌握確實事證犯行獲利超過300萬元。

警方指出，沈姓嫌犯先以人頭向銀行貸款購買知名品牌年度車，再持發票將車價墊高，以投保高額車險，不到半年後再向警方謊報車輛遭竊，以詐領車輛竊盜全損理賠金，之後將刻意藏起來的車賣給借屍還魂集團，以每輛車100萬元計算，獲利超過150萬元。

另沈嫌還以每輛車2000元左右代價，指示另嫌變造舊車里程數，以詐欺手法提高中古車售價賣給消費者，每台車至少可提高賣價10萬元以上，同時沈嫌也指示另嫌更換來路不明車輛引擎，並變造該引擎號碼，詐騙消費者購買有問題的中古車。

此外，沈嫌又與某汽車大廠銷售商業務員配合，利用民眾不熟悉相關法令情況下，以晚點交車名義，先把新車過戶給人頭，之後再過戶給購車車主，藉此把舊車換新車政府補助的5萬元貨物稅放進自己口袋，民眾花大錢購買的新車也瞬間變二手車，車價損失高達數十萬元。

水上分局、嘉義縣警察局刑警大隊、台南市政府警察局刑警大隊偵五隊、彰化縣政府警察局科偵組、嘉義市政府警察局北鎮派出所、第二分局偵查隊等單位共同偵破這起汽車失竊案，破獲變造汽車引擎、變更里程數紀錄、詐領汽車失竊險、詐領車輛舊換新補助款的犯罪集團，日前已將沈嫌等5人移送嘉義地檢署，並進一步追查其他共犯。

(中時 )