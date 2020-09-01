開學第二天，警方加強路口取締與守護學童上下學安全。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

今年全國道路交通事故1至5月已造成1221死，為近兩年同期新高，統計去年2865人死亡事故中多達六成為發生在路口，交通部9月1日起展開全國路口大執法，經常發生嚴重死傷的新台五路段，警方也加強汽機車不讓行人，以及行人不走斑馬線加強取締。

汐止區新台五路一段與連興街口、大同路二段與建成路口等地皆發生過行人嚴重事故，統計全台汽車事故6成肇因以「未依規定讓車」最多，行人事故致死則有4成為車輛未注意車前狀況、搶越行人穿越道及以及行人未走斑馬線等為主。

汐止警分局9月1日起配合全國同步路口交通大執法專案，在各重要路口宣導「路權」與「路口慢看停」觀念，並加強取締汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉以及行人未依規定行走行人穿越道等違規。

警方呼籲，車輛至路口轉彎時，一定要注意A柱後方視線死角，確認安全後再通過，並多禮讓行動不便者及學幼童，勿貪一時之快造成終生遺憾，另外行人過馬路也要遵守規定，勿闖紅燈或擅自跨越分隔島，共同保障行車平安。

(中時 )